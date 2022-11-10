

VAN'da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü iş birliğinde Van YYÜ kampüsündeki Aişe-i Sıddıka Erkek Öğrenci Yurdunda 'çökkapantutun' ve 'tahliye' tatbikatı yapıldı.Van YYÜ kampüsündeki Aişe-i Sıddıka Erkek Öğrenci Yurdunda yapılan 'çökkapantutun ve 'tahliye' tatbikatına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer canlı bağlantıyla katıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve yurttaki öğrenciler saat tam 21.00'de siren sesiyle birlikte tatbikatı gerçekleştirdi. Siren sesinin kesilmesiyle birlikte binadan dışarı çıkan Vali Balcı ve öğrenciler, toplanma noktasında bir araya geldi.Vali Balcı Van'da 30 binada, yaklaşık 8 bin 900 öğrenci ve 500 personel ile deprem tatbikatı yaptıklarını söyledi. Bölgenin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Vali Balcı, "9 Kasım 2011 yılında Van'da deprem meydana gelmişti. Depremde 40 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Allah bu gibi afetlerden milletimizi, devletimizi ve Van'ımızı da korusun. Bugün burada yaklaşık 8 bin 900 öğrencimiz ve 500 personelimizle deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de yapıldı. Yaklaşık 800 bin kişi katıldı. Tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladık. Memleketimiz deprem kuşağında. Bu konuda da halkın bilinçlenmesini ve daha duyarlı olmasını özellikle rica ediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İçişleri Bakanı tatbikat için illere bağlanması

-Deprem tatbikatında çöken vali ve öğrenciler

-Siren sesiyle birlikte kaçarak dışarı çıkmalar

-Ekipler

-Vali Ozan Balcı'nın açıklaması

-Valinin ekiplerle birlikte poz vermesiHaber: Behçet DALMAZGülay KUYUCU/ VAN, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Van

2022-11-09 23:58:03



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