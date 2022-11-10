Van- Bahçesaray karayolunda 'kar' yağışı



Gülay KUYUCU/ BAHÇESARAY (Van), (DHA)VANBahçesaray karayolunda öğleden sonra etkili olan kar, 20 santimetreye ulaştı. Sürücülerin, yola zincirsiz çıkmaması uyarısında bulunuldu.

Van'da etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. VanBahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri de yolda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalara başladı. Ekipler, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Bahçesaray Gülay KUYUCU

2022-11-10 21:55:37



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