Muharrem İnce: HDP ile AKP görüşmüş, sakınca görmüyorum



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "HDP ile AKP görüşmüş. Görüşebilir, bunda ne var ki? Parlamentoda temsil edilen bir parti, meclis başkan vekili olan bir parti; ben bir sakınca görmüyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, beraberindeki genel başkan yardımcıları ve parti yönetimi ile birlikte Van'a geldi. Partisinin il başkanlığınca düzenlenen kahvaltı programında basın mensupları ile buluşan İnce, hükümeti eleştirdi. 20 yıl öncenin enflasyonuyla şimdiki arasında büyük fark olduğunu kaydeden İnce, "20 yıl önce enflasyon yüzde 29'du. Bugün yüzde 85,5. 20 yıl önce Türkiye'nin 130 milyar dolar dış borcu vardı. Bugün 460 milyar dolar dış borcu var. Cari açık 0,5'ti. Şimdi tam 12 katı. Türkiye'de gıda ortalaması 99,5; dünyadaysa 9,1. Dışişleri bakanı, Plan Bütçe Komisyonu'nda resmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı gömmüş. Bakın ne demiş. Tahıl koridoru anlaşması sayesinde dünyada gıda fiyatları yüzde 9 düştü. Türkiye'de gıda fiyatları sadece ekim ayında yüzde 5 artmış. Dünyada yüzde 9 düştüğünü söylüyor, Türkiye'de yüzde 5 artıyor. Dışişleri bakanı, kendi cumhurbaşkanına diyor ki 'Beceriksiz cumhurbaşkanı'. Gıda enflasyonu, Türkiye'de yıllık 99,5. Ekmek 7,5 lira. 10 liraya doğru gidiyor" diye konuştu.

'BAKANLARIN İSİMLERİNİ BİLE BİLMİYORUZ'

Türkiye'nin liyakatsiz kadrolarca yönetildiğini söyleyen İnce, "Bu yıl içinde Türkiye'yi kötü yönetti, liyakatsiz kadroları ile yönetti. 2018 yılında yarıştık. 4 yılda 3 ekonomi bakanı, 5 merkez bankası başkanı, 5 TUİK başkanı değişti. Bakanlar önemsiz oldu artık. Bakanların isimlerini bile bilmiyoruz, vatandaş da bilmiyor. Yangın söndürmeye gidecek, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla gittik' diye başlıyor. Sel bölgesine gidecek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla gidiyor. Talimat vermese orman yangınını söndürmeye gitmeyecek demek ki. Bakanlar o kadar gereksiz insanlar oldu ki artık 'Ben istifa ettim' diyemiyor, affını istiyor" dedi.

Muhalefeti de eleştiren İnce, "Plan Bütçe Komisyonu tutanaklarına baktım. Tutanaklarda ana muhalefet partisinin genel saymanı, cumhurbaşkanı yardımcısına, 'Sayın cumhurbaşkanı yardımcım' diye hitap ediyor. 'Sen muhatabım değilsin' demesi lazım. Atanmış bir memurla muhatap olunmaz. Dışişleri bakanına yağcılık yapıyor. 'En az tahribat sizin bakanlığınızda var' diyor. Bu tutanaklarda var. 'Light AKP' gibi davranıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine 435 milyar TL bütçesi var. Bu bütçenin 301 milyar TL'si personel ve SSK gideri. Bütün bütçenin faiz gideri ise 565 milyar TL. 435 milyar TL Milli Eğitim Bakanlığı'na faiz ödeyeceğiz. Yazık, faize verdiğimiz parayı çocuklarımıza vermiyorsunuz. Okuduğunu anlamayan, problemi çözemeyen çocuklar geliyor artık. Bu da gelecek için bir büyük tehlike demektir. 143 bin çocuğumuz matematikten sıfır çekmiş. Hiçbir soru yapamamış" diye konuştu.

HDP ile AK Parti heyetlerinin görüşmesine de değinen İnce, "HDP ile AKP görüşmüş. Görüşebilir, bunda ne var ki? Parlamentoda temsil edilen bir parti, meclis başkan vekili olan bir parti; ben bir sakınca görmüyorum. Haber değerinin bile olmaması lazım. Anayasa değiştirilecekse bütün siyasi partilerle görüşülmesinde hiçbir sakınca yok ama gizli saklı, utangaç görüşmeyi doğru bulmuyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Muharrem İnce, esnafı ziyaret etti. İnce'nin daha sonra Hakkari'ye geçeceği belirtildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-11-11 12:24:10



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