Van'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura heyecanı



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Van'da yapılacak 3 bin 200 konut için kura çekimi yapıldı. 50 binin üzerinde başvurunun yapıldığı kentte, kura çekimi 3 gün sürecek.

`İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi´ kapsamında Van'da bugün kura heyecanı yaşandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü´ne bağlı Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılan kura törenine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali İhsan Körpeş, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve başvuru yapan vatandaşlar katıldı. İlk gün Erciş, Edremit ve Gevaş ilçelerinde yapılacak olan konutlar için kura çekildi. Vatandaşlar, kura çekiminde isimlerinin çıkması için dua etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Van'da 50 binin üzerinde başvuru yapıldığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Van ilimizde yapılacak 3 bin 200 konutun hak sahibinin belirlenmesi için şu anda kura heyecanı devam ediyor. Toplamda 50 binin üzerinde başvuru var. Kuralar çekiliyor şu an. Gelemeyen vatandaşlarımız TOKİ tarafından yapılan canlı yayınlarla da takip edebiliyor. Kura çekimleri Van'da 3 gün sürecek" dedi.

Konut başvurusu yapan vatandaşlardan 3 çocuk annesi Ayden Zirek, kirada oturduğunu belirterek, "3 çocuğum var ve kirada oturuyorum. İnşallah ismimiz de kurada çıkar ve güzel bir şekilde sonuçlanır. Çok güzel bir proje Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Serap Özdemir (49) ise kirada oturduğunu belirterek, "8 çocuklu bir anneyim. Eşim de cezaevinde ve mağdur bir anneyim. İnşallah bize de konut çıkar. İlk kez bir konut projesinde ismimi yazdırdım inşallah çıkar, taksitler de bütçeme göre olur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2022-11-11 14:12:50



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