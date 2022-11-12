Van'da 29 kilo esrar ile 23 kilo metamfetamin ele geçirildi

Radyoyu Kim İcat Etti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği arazi aramasında, 29 kilo 440 gram kubar esrar ve 23 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı koordinesinde Saray ilçesi kırsalında arama faaliyeti yürüttü. Ekiplerin arazide yaptığı aramalarda, 29 kilo 440 gram kubar esrar ile 23 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Saray Gülay KUYUCU

2022-11-12 17:52:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.