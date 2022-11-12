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Van'da 'Çök- Kapan- Tutun' deprem anı tatbikatı

DHA

Van'da 'Çök- Kapan- Tutun' deprem anı tatbikatı


Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)- TÜRKİYE'de 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı ÇökKapanTutun', Van'da Tuşba Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. 
Düzce depreminin 23'üncü yıldönümünde, afetlerde hayatını kaybedenleri anmak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara millet olarak hazırlanmak ve afet farkındalığını toplumun her kesimine yaygınlaştırmak amacıyla 81 ilde aynı anda 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı ÇökKapanTutun', Van'da da Tuşba Gençlik Merkezinde, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AFAD personeli ve arama kurtarma birimi gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Saatler 18.57'yi gösterdiğinde tatbikata katılanlar önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda 'ÇökKapanTutun' hareketini yaptı.
'İLİMİZ DEPREM AÇISINDAN TEHLİKELİ BİR BÖLGEDE YER ALIYOR'
Ülke genelinde ilk kez bu düzeyde bir tatbikatın gerçekleştirildiğini belirten AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, "1999 yılında meydana gelen Düzce depreminde ve diğer afetlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Bütün afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tatbikatın 2021 yılının eğitim yılının ilan edilmesinin ardından temeli atıldı. 2021 yılında ilimizde yaklaşık 900 bin farkındalık eğitimi verildi. Bu eğitimin sonuçlarını sahada gördük. İlimiz deprem açısından tehlikeli bir bölgede yer alıyor. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Yapılan tatbikatın önemi çok büyük. Ciddi bir katılım oldu ve çok verimli olduğunu düşünüyorum. Sahada 150 katılımcıyla birlikte farklı noktalarda 'ÇökKapanTutun' deprem anı tatbikatının icrasını gerçekleştirdik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-11-12 22:24:21

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