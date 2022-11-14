Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 7-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 6 ayrı baskında, organizatör olduğu belirlenen 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-11-14 09:38:12
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