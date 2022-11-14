Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 7-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 6 ayrı baskında, organizatör olduğu belirlenen 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-11-14 09:38:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.