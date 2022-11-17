Van'da kar yağışı

Hakan SARI/ VAN, (DHA)VAN'ın Özalp ve Saray ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, kırsal mahalleler beyaza büründü.
Özalp ve Saray ilçelerinde, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk karıyla ilçe merkezleri, yüksek kesimler ve kırsal mahalleler, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı 2 ilçede, ulaşımın aksamaması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI
2022-11-17 13:20:55
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