Van'da yasaklı ırk köpekler için yeni yaşam alanı



VAN, (DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa bırakılan yasaklı ırk köpekler için yeni yaşam alanı oluşturuldu. Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, alanda 60 yasaklı ırktan köpeğin barındırıldığını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yasaklı ırk köpekler için çalışma başlattı. Kent genelinde sokağa bırakılan yasaklı ırk köpekler için rehabilitasyon merkezi içinde yeni alan oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, "2022 yılı itibarıyla ekiplerimiz kent genelinde bulunan yasaklı ırk köpekleri kayıt altına alarak merkezimizde topladı. Şu an merkezimizde 60 yasaklı ırk köpek bulunuyor. Bu yasaklı ırk köpekler için merkezimizde yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Bu alan hem bu türleri diğer köpeklerden ayırıyor hem de daha güvenli, konforlu kafeslerde yaşamalarına olanak sağlıyor" açıklamasında bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-11-17 15:41:21



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