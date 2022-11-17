Van'da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiperince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, teröristlerin daha önce kullandıkları sığınak ve barınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada; 907 bixi mühimmatı, 42 AK-47 kalaşnikof mühimmatı 144 Rus tipi AK-74 Tf. mühimmatı, 41 HK-33 E Tf. mühimmatı olmak üzere toplam 1,134 adet mühimmat ve bir miktar malzeme ele geçirildi. Sığınak, malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlara ise devam ediliyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-11-17 16:28:16
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