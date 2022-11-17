Van-Bahçesaray yolunda kış çilesi başladı



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oldu. Bazı sürücüler, araçlarıyla kara hazırlıksız yakalandı.

Van-Bahçesaray yolundaki Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 15 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor. Sisin de etkili olduğu kara yolunda kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zor anlar yaşadıklarını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-11-17 16:52:42



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