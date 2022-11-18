Van'da 5 bin sokak köpeğine kuduz aşısı



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, kent merkezi ve bağlı ilçelerde sokak hayvanlarına yönelik aşılama çalışması başlattı. Veteriner hekimlerce 5 bin sokak köpeğine kuduz aşısı yapıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde oturan Mustafa Erçetin'in köpek ısırması sonucu geçen hafta kuduzdan hayatını kaybetmesi sonrası Van'da da Büyükşehir Belediyesi, çalışma başlattı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, kent merkezi ve bağlı ilçelerde sokak hayvanlarına yönelik aşılama çalışması yaptı. Çalışmalarda şu ana kadar 5 bin sokak köpeğine kuduz aşısı yapıldı; yaralı, bitkin ve hasta durumdaki sokak hayvanları ise merkeze getirilirken, tedavilerine başlandı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, son zamanlarda artan kuduz vakaları nedeniyle kent genelinde aşılama çalışması başlattıklarını belirterek, "Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak aşılama çalışmalarını yıl boyunca rutin olarak sürdürüyoruz. Yine merkezimizde sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma, mikroçip, küpe, cerrahi operasyonlar yapılıyor. Artan kuduz vakalarıyla da birlikte de çalışmalarımıza hız verdik. Şimdiye kadar 5 bin sokak köpeğine kuduz aşısı yaptık. Aşılama çalışmamız sıkı bir şekilde devam ediyor" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-11-18 13:07:42



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