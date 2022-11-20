Van'da, arazide 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Özalp ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesi kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde, arazide 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli ise ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Bölgede jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Özalp

2022-11-20 17:29:12



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