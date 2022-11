Van'da gösteri ve yürüyüşlere 9 gün yasak

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, güvenlik gerekçesiyle gösteri ve yürüyüşlere 21-29 Kasım için yasak getirildi. Kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi, imza kampanyası ile bildiri, broşür ve el ilanı dağıtımının da belirtilen tarihlerde yasaklandığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olası olaylara tedbir amacıyla halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 21-29 Kasım'da basın açıklaması, oturma eylemi, anket, çadır- stant kurulmasıaçılması, imza kampanyası ile bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının yasaklandığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 21/11/2022 tarihinden geçerli 29/11/2022 tarihi de dahil olmak üzere (9) gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden; İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-11-21 11:24:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.