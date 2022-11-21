Van'da işlenen 57 faili meçhul olayı, jandarma aydınlattı



VAN, (DHA)VAN'da, son 18 günde işlenen toplam 57 faili meçhul olay, jandarma ekiplerince aydınlatıldı. Ekipler, olayların suçlularını da adalete teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, suç ve suçlular ile etkin mücadele maksadıyla, kent genelinde başta hırsızlık suçları olmak üzere, meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin yaptıkları titiz çalışma sonucunda 118 Kasım tarihlerinde kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının işlendiği toplam 57 olay aydınlatıldı. Delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz ve emareyi titizlikle muhafaza ederek, incelenmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderen ekiplerin çalışması neticesinde 2 kasten öldürme, 4 kasten yaralama, 5 tehdit, 9 mala zarar verme, 31 hırsızlık ve 6 dolandırıcılık olayının failleri belirlenip, işlenen olayların suçluları da adalete teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-11-21 15:00:27



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