Van'da 915 kaçak göçmen ile 17 organizatör yakalandı

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VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik geçen hafta yapılan çalışmalarda, 915 kaçak göçmen ile 17 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Kasım'da, göçmen kaçakçılığına yönelik çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 915 düzensiz göçmen ve 17 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenlerin taşındığı 4 kamyon ve 3 otomobile de el koyuldu. Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından ilgili kurumlara sevk edildi. Organizatörler hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2022-11-22 09:41:12



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