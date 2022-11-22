Van'da 915 kaçak göçmen ile 17 organizatör yakalandı

VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik geçen hafta yapılan çalışmalarda, 915 kaçak göçmen ile 17 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Kasım'da, göçmen kaçakçılığına yönelik çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 915 düzensiz göçmen ve 17 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenlerin taşındığı 4 kamyon ve 3 otomobile de el koyuldu. Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından ilgili kurumlara sevk edildi. Organizatörler hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van
2022-11-22 09:41:12
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