Van Gölü'nden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'nden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

DHA

Van Gölü'nden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı


VAN, (DHA)TÜRKİYE'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesinin ardından, gölün kirlilikten kurtulması için geçen sene başlatılan dip çamuru temizliği bu yıl da devam ediyor. Şu ana kadar gölden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldığı, 1'inci etaptaki çalışmalarda sona gelindiği, 2 ve 3'üncü etap çalışmalarının ise başladığı belirtildi.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçen yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan 180 milyon TL bütçeli 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle Van Gölü, yıllardır atık sular nedeniyle oluşan kirlilikten kurtuldu. Daha önce günlük yaklaşık 105 bin metreküp suyun sadece yüzde 20'si arıtılırken, geri kalan kirli su ise doğrudan göle veriliyordu. Bu da Van sahili başta olmak üzere gölde ciddi kirlenmeye yol açtı.
İLK ETABIN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI
Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda göldeki mevcut kirliliğin giderilmesi için geçen yıl harekete geçti. 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında proje hazırlayan belediye, daha önce atık suların arıtılmadan göle akıtılması nedeniyle zeminde oluşan balçığın temizlenmesi için çalışmalar yaptı. İskele sahilinde 50 iş makinesi ve 65 personelle yapılan çalışmalarda şu ana kadar 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı. 1'inci etaptaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2'nci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmında ise 3'üncü etap çalışmaları da başladı.
Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bırakılması için başlatılan dip çamuru temizliğinin, gölün ekosistemine olumlu katkı sağladığı, proje kapsamında 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru temizliği yapılmasının hedeflendiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA
2022-11-25 14:50:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Gölü'nün zemininden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü'nün zemininden 615 bin metreküp dip çamuru ...
(Görüntülü)İRANLILAR ?MUHTEŞEM CUMA&#039; İÇİN VAN&#039;A AKIN ETTİ, OTELLER TAMAMEN DOLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)İRANLILAR ?MUHTEŞEM CUMA' İÇİN ...
İranlılar `muhteşem cuma' için Van'a akın etti, oteller tamamen doldu
YEREL HABERLER İranlılar `muhteşem cuma' için Van'a akın etti, ...
Van'da jandarmadan öğretmenlere ziyaret
YEREL HABERLER Van'da jandarmadan öğretmenlere ziyaret
Van'da "torbacı" operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van'da "torbacı" operasyonlarında 12 şüpheli ...
MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Öğretmenler Günü ...
Van'da lise öğrencileri emekli öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı
YEREL HABERLER Van'da lise öğrencileri emekli öğretmenleri ziyaret ...
Van'da ödüllü akademisyenin yeni hedefi güçlü yakıt pilleri tasarlamak
YEREL HABERLER Van'da ödüllü akademisyenin yeni hedefi güçlü yakıt ...
(Görüntülü) ÖĞRETMENLER, KONTEYNERİ KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖĞRETMENLER, KONTEYNERİ KÜTÜPHANEYE ...
Van Büyükşehir Belediyesinden çocuklara "hayvan sevgisi" eğitimi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden çocuklara "hayvan ...
Öğretmenler, konteyneri kütüphaneye dönüştürdü
YEREL HABERLER Öğretmenler, konteyneri kütüphaneye dönüştürdü
Başkale'de öğretmenler kullanılmayan konteyneri kütüphaneye dönüştürdü
YEREL HABERLER Başkale'de öğretmenler kullanılmayan konteyneri ...
Van'da öğrenciler öğretmenlerini şiir ve konfetilerle karşıladı
YEREL HABERLER Van'da öğrenciler öğretmenlerini şiir ve konfetilerle ...
Yolları köy okulunda kesişen çift Van'da omuz omuza görev yapıyor
YEREL HABERLER Yolları köy okulunda kesişen çift Van'da omuz omuza ...
(Görüntülü)FIRINCIDAN &#039;ÖĞRETMENLER GÜNÜ&#039; SÜRPRİZİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)FIRINCIDAN 'ÖĞRETMENLER GÜNÜ' ...
Van'daki camilerin bahçesine oturma bankları bırakılıyor
YEREL HABERLER Van'daki camilerin bahçesine oturma bankları ...
Van'da yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Van'da yangın tatbikatı
Üniversite öğrencileri mantar üretim tesisinde uygulamalı eğitim görüyor
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri mantar üretim tesisinde ...
Özalp'ta tırın lastiklerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
YEREL HABERLER Özalp'ta tırın lastiklerinde çıkan yangını itfaiye ...
(Görüntülü)MERYEM ÖĞRETMEN, &#039;ÖĞRENCİLERİ ÜŞÜMESİN&#039; DİYE ODUN KIRIP, SOBA YAKIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERYEM ÖĞRETMEN, 'ÖĞRENCİLERİ ...
Meryem öğretmen, 'Öğrencileri üşümesin' diye odun kırıp, soba yakıyor
YEREL HABERLER Meryem öğretmen, 'Öğrencileri üşümesin' diye odun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.