Van'da arazide 112 kilo esrar ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın arazide yaptığı arama-tarama çalışmalarında, 112 kilo 678 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında yasa dışı uyuşturucu geçişi olacağına yönelik istihbari bilgi üzerine, arama-tarama çalışması yaptı. Arazide, 112 kilo 678 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2022-11-25 17:46:46



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