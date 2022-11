Bakan Çavuşoğlu: Teröristleri bu bölgelerden temizlememiz lazım

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Irak'tan ülkemize saldırılar oluyor, PKK tarafından. YPG, PKK'nın Suriye'den de topraklarımıza terör saldırılarını devam ettirdiğini görüyoruz. Teröristleri bu bölgelerden temizlememiz lazım. Bu Suriyelilerin geri dönmesi bakımından da bölgenin huzuru bakımından da önemli. Suriye'nin de sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü bakımından da önemli. Çünkü bu teröristlerin en önemli gündem maddesi bölücülük." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversite öğrencileri ile buluşmak ve kentteki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelmek için Van'a geldi. Kazakistandaki temaslarının ardından uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van milletvekilleri Abdulahad Arvas, İrfan Kartal, Van Yüzüncü Yıl (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri karşıladı. YYÜ Kültür Merkezine geçen Bakan Çavuşoğlu, 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması' toplantısında üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, fırsat buldukça Anadolu'yu da gezip, vatandaşlar ve özellikle öğrencilerle bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Vatandaşların taleplerini, beklentilerini doğrudan kendilerinden işitmek ve bunları karşılamanın siyaset anlayışları olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu yıl Konya'dan Bingöl'e, Denizli'den Diyarbakır'a bu kapsamda 15 ili ziyaret etmiş bulunuyorum. Diyarbakır'da, Diyarbakırlı öğrencilerin beni nasıl tuzağa düşürdüğünü de sizlere anlattım. Daha doğrusu tuzak değil de İngilizce sorular sordular. Ben yabancı zannettim. Nerelisin diye sordum. Onlar da Diyarbakırlı olduğunu söylediler. Maşallah çok güzel aksanla İngilizce konuşuyorlardı. Gençlerimiz gerçekten bizi çok motive ediyor. Her şeyden önce gençlerimizin inancı, enerjisi, vatan, millet sevgisi bizleri de motive ediyor, bizlere güç veriyor,. gücümüze güç katıyor. Gençlerle ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman onların yeni bakış açılarından, vizyonlarından eleştirilerinden, önerilerinden çok faydalanıyoruz." dedi.

'BM 1945 YILINDA DONUP KALMIŞ'

Dünyadaki çatışmalar,enerji ve gıda krizi, terörizm, iklim değişikliği, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı düzensiz göç gibi konulara değinen Bakan Çavuşoğlu, hepsinin de birbirinden farklı krizler gibi görünse de aslında birbirini tetikleyen ve adeta kısır döngü oluşturan konular olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Birbirini besleyen sorunlar olduğunu görüyoruz, yaşıyoruz. Artan uluslararası rekabet nedeniyle bu sorunlara çözüm bulmak da zor. Birleşmiş Milletler 1945 yılında donup kalmış. O gün savaştan sonra bir daha savaş olmasın diye kurulmuş, ama o gün donup kalmış. Yapısında en ufak bir güncelleme olmadığı için küresel sorunlarda yetersiz kalıyor. Çözüm üretemiyor, çatışmaları durduramıyor. Başlayan çatışmaları başlamadan önleyemiyor. Dolayısıyla bugünkü krizler karşısında hiçbirimizin beklentisini maalesef karşılamıyor. Ben tabii Birleşmiş Milletler'i örnek verdim. Çünkü, en üstteki çatı kuruluş. Bunu Avrupa Birliği için de söyleyebilirsiniz. Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi için, İslam İşbirliği Teşkilatı için de söyleyebiliriz. Bugün hepsinin reformu konusunda da çalışıyoruz. Bu küresel kaos ortamında inisiyatif alacak, yol gösterecek, liderlik edecek girişimci ülkelere çok ihtiyaç var. Yani güçler de ortaya çıkıyor. Daha önce üyelerinin dışında Hindistan, Brezilya, Güney Afrika yükseliyor. Aynı şekilde Arjantin, aynı şekilde Meksika ve bunların başında da tabii gururla söylüyorum, ülkemiz Türkiye var. Bu güçlerin aynı zamanda vicdani olması, değerler politikası izlemesi gerekiyor. Yani güçlü olmanız da yetmez. Mesela BM sisteminin değişmesini istiyoruz. Yani güçlü olmak yetmez. Aynı zamanda değerlere sahip olmak lazım ve uluslararası sistemin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak lazım. İşte dünyanın ihtiyaç duyduğu güçlerden biri de bugün Türkiye. Bunu sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı olarak söylemiyor. Türkiye küresel planda çözümün bir parçasıdır ve önemli aktördür. Uyuşmazlık, çözümü ve arabuluculukta Türkiye bugün dünyada bir marka. 3 büyük ulusalararası teşkilatı olan Birleşmiş Milletler'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda, ara buluculuk dostlar grubunun eş başkanlığını yapan tek ülke Türkiye."

Venezuela'da da iktidar ve muhalefetin yine güvendiği ülkelerin başında Türkiye'ye geldiğini ve Meksika'da şu andaki müzakereleri teşvik ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı'nın geçen hafta Ankara'ya geldiğini ve önümüzdeki günlerde de müzakerelerin tekrar başlayacağını anlattı.

'DÜNYADAKİ ÇATIŞMALARIN, KRİZLERİN YÜZDE 60'I BİZİM COĞRAFYAMIZDA'

Bakan Çavuşoğlu, dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen krizler ve çatışmalara duyarsız kalmadıklarını belirterek, "Bugün dünyadaki çatışmaların, krizlerin yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda. Şöyle yakın coğrafyamızda ve Afganistan'ı da dahil edersek en çok hisseden ülkelerin başında Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla yanı başımızda Rusya, Ukrayna savaşı devam ederken, tüm dünyada bir kutuplaşmaya, cepheleşmeye yol açan bu savaşta barış için adım atan en etkili ülke Türkiye. Samimi gayret sarf etmek isteyenler oldu. Ama, diğer taraftan savaşın devam etmesini isteyen ülkeler de var. Ve halen de devam ediyor. Bunların bu anlayışı savaşın bugüne kadar bitmemesinin sebeplerinden bir tanesidir. Çatışmalardan etkilenme riski ortaya çıkınca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın uzmanlarıyla 2 gün önce bir araya getirdik. Ama bu ilk buluşturmamız değil. Daha önce de bir araya getirdik. Sonra uzmanları ve orada yerinde de birlikte incelemeler yaptık. Allah korusun bir felaket olsa Çernobil'in en az 10 kat daha fazla gücü olan bir santralden bahsediyoruz ve bölgede şu anda en büyük nükleer enerji santralidir." dedi.

'EĞER ADIM ATMASAYDIK BUGÜN DÜNYADA CİDDİ GIDA KRİZİ OLACAKTI'

Gıda ve enerji kirizlerine de değinen Bakan Çavuşoğlu konuşmasını söyle sürdürdü:

"Dünyada Cumhurbaşkanımızı seven, sevmeyen herkes şöyle söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan bir söz verdiği zaman sözünü tutar. Bu herkese nasip olan bir saygı değildir. Mesela gıda ve enerji krizinden bahsettik. Krizleri sayarken Türkiye'nin attığı iki önemli adım, bu iki soruna çare oluyor. Eğer biz bu adımları atmasaydık, bugün gerçekten dünyada çok ciddi bir gıda krizi olacaktı. Birleşmiş Milletler'le arabuluculuk ve ev sahipliği yaptığımız tahıl anlaşması, bu krizi engelledi. Hatta bir ara Rusya askıya aldı. Tekrar Cumhurbaşkanımız devreye girdi. Liderler diplomasisiyle elde ettiğimiz bu başarının devamı için de yine sürekli Cumhurbaşkanımızın doğrudan liderlerle temasları devam ediyor. 4 aydan sonra 4 aylık bir anlaşmaydı. Tekrar bir 4 ay daha uzatılması konusunda da sarf ettiğimiz çabaları Cumhurbaşkanımızın çabalarını siz de, tüm dünyada gördü. Ama aynı zamanda bir enerji krizi yaşıyoruz. Bu enerji krizi karşısında da yine attığımız adımlarla hem ülkemizde hem de çevremizde enerji güvenliğini arttırıyoruz. Türkiye KuzeyGüney ekseninde küresel gıda güvenliğinde, doğubatı ekseninde küresel enerji güvenliğine katkı sağlayan bir güç. Avrupa'da her yerde bir ciddi sıkıntı var, kriz var. Yani elektriğimiz olacak mı, olmayacak mı? Bu sene elimizdeki depolardaki gaz yetecek mi, yetmeyecek mi? Rezervlerimiz yetecek mi, yetmeyecek mi? Biz Türkiye olarak yüksek enerji fiyatlarından, gaz fiyatlarından elektrik fiyatlarından hepimiz şikayetçiyiz. Dünyada da herkes şikayetçi. Ama bugün Van'da, bu sene elektrik, ya da gaz sıkıntısı diye endişe duyan bir kişi var mı? Yok. Neden? Peki biz gaz üreten bir ülkeyiz yeni rezervlerimiz var. Gelecek sene sisteme bağlanacak. Biz petrol ve gazımızın yüzde 90'ından fazlasını ithal eden bir ülkeyiz. Özellikle Güneydoğu Avrupa ülkelerine, Azerbaycan ve Hazar bölgesi gazın bu ülkelere ulaştırılması için çalışıyoruz. "

'TERÖR, KÜRESEL BİR SORUNDUR

Terör olaylarına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bir diğer küresel sorun terör. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı en ciddi sorunlardan bir tanesidir. Maalesef başta, Van şehrimiz olmak üzere yıllarca terörden, teröristlerden çok çektik. Bugün terörle mücadeleyi hiç ayrım yapmaksızın kararlılıkta sürdürüyoruz. PKK'yla, DAEŞ'ı ile FETÖ'süyle hepsiyle mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Bu mücadele neticesinde, Van şehrimizin ve Doğu'daki, Güneydoğu'daki şehirlerimizin ne kadar huzur içinde olduğunu, vatandaşlarımızın ne kadar mutlu olduğunu ve buralara Türkiye'den ve dünyadan turistlerin nasıl geldiğini görmekten de ayrıca mutluluk duyuyoruz. Devlet olarak da tüm altyapı projeleri dahil vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımıza sunmak için de gece gündüz çalışıyoruz. Irak'tan ülkemize saldırılar oluyor PKK tarafından. YPG, PKK'nın Suriye'den de topraklarımıza terör saldırılarını devam ettirdiğini görüyoruz. Biz bu teröristleri bu bölgelerden temizlememiz lazım. Bu Suriyelilerin geri dönmesi bakımından da önemli. Bölgenin huzuru bakımından önemli. Suriye'nin de sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü bakımından da önemli. Çünkü bu teröristlerin en önemli gündem maddesi bölücülük. Türkiye'yi bölmeyi başaramadılar. Birlik, beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Şimdi Suriye'yi bölmeye çalışıyorlar. Tabii operasyonumuz devam ediyor. Dualarımız kahraman Mehmetçiğimizle, güvenlik güçlerimizle, polisimizle, jandarmamızla tabii sahada kahramanlarımız bu mücadeleyi sürdürürken diplomasiyle işletmemiz lazım. Uzun yıllar NATO'nun karşısında bir tehdit vardı. Madrid Zirvesi'nde Rusya'yla beraber terör de NATO'nun tehdit listesine girmiş oldu. Ama sadece orada isminin geçmesi önemli değil. İki yüzü de çifte standarda düşmeden, terörle mücadelemizi her yerde sürdürmemiz lazım. İsveç'te, Finlandiya'da terör örgütlerinin o ülkeleri de nasıl karıştırabileceğini de herkes görüyor. FETÖ terör örgütünün bulunduğu ülkeler için de, nasıl bir tehdit olduğunu biz anlatıyorduk. Ama birçok ülke yaşamaya başladı ve o yüzden o ülkelerde tedbirler de alıyorlar. Biz de mücadelemizi elbette sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardındarn toplantı öğrencilerle basına kapalı olarak devam etti. Daha sonra Bakan Çavuşoğlu, bir otelde STK ve kanaat önderleri ile düzenlenen toplantıya katıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

