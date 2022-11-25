Bakan Çavuşoğlu: Suriye'den topraklarımıza terör saldırıları devam ediyor (2)



KANAAT ÖNDERLERİ VE STK'LARLA BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kanaat önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Dünyada yaşanan olumsuzluklara değinen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Yanı başımızda Suriye'ye duyarsız kalamayız. Aynı şekilde Libya'ya da duyarsız kalmamamız lazım, kalmıyoruz da. Libya'nın istikrarı hepimiz için önemli. Diğer taraftan Yemen'deki çatışmalar, Irak'taki istikrarsızlık, İran'da devam eden olaylar. Bunların hepsi bizleri doğrudan etkileyen olumsuz gelişmeler. O yüzden komşularımızın bölgemizdeki ülkelerin istikrarı, barışı bizim için çok önemli. BM ve uluslararası sistemin reformu konusunda 'dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' sözleriyle ortaya öneri getirebilen kaç ülke, kaç lider var? İşte Japonya'da, Hindistan'da, Brezilya da, Almanya'da değişsin diyor. Nasıl değişsin diyoruz. 'Biz de Güvenlik Konseyine daimi üye olalım. Sorun çözülsün gitsin' diyorlar. Oysa bu sorunu çözmüyor. Veto Sistemini ortadan kaldırmadan nasıl çözeceksin sorunu? Beş ülke var, dokuz olacak. Bu sefer dokuzunu ikna et. Ama biz öyle demiyoruz. Daha katılımcı, pratik karar alabilecek, savaşları ve çatışmaları önleyebilecek, gerginlikleri azaltacak ve dünya insanlığın taleplerini karşılayabilecek bir sistemden bahsediyoruz. Dünya çok değişiyor. Girişimci insanlarımız buna ayak uyduruyor. Ama devletlerin ve uluslararası sistemin buna ayak uydurmasında ciddi sıkıntılar var. Bu değişimi iyi okumak için girişimci kafaya sahip olmanız lazım. Ekonomi nereye gidiyor? Hangi ülkeler otuz yıllık, kırk yıllık planlar ortaya koyuyor. Bundan müteahhitlerimiz, bundan ticaret yapan insanlarımız, iş insanlarımız nasıl istifade edecek? Bunlara kafa yormak lazım."

'AFRİKA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİK SAYISINI 44'E ÇIKARTTIK'

Afrika'da bulunan 12 Türk büyükelçiliğini 44'e çıkarttıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "2003 yılında Afrika'yla 3.4 milyar ticaret yapıyorduk. Geçen sene 34.5 milyar dolara çıktık. Ticaret hacmi olarak sene sonunda 45 milyar dolara yaklaşıyoruz. Latin Amerika'yla 2002 yılında 800 milyon dolarlık ticaret yapılıyordu. Geçen yıl 15 milyar dolar, bu yıl da 20 milyar dolara doğru çıkıyoruz. Yaptığımız hamleler, girişimci politikalarımızı tüm dünyaya açılarak, her yerde girişimci insanlarımızla beraber var olmaya çalışıyor. Burada en önemlisi girişimciliğin içinde ekonomi diplomasisi. Ekonomi diplomasisi nedir? Yurt dışından Türkiye'ye yatırımcıların gelmesidir. Türkiye'ye yurt dışından yatırımcıların gelmesi ne demek? Türkiye'de yatırım, istihdam, yatırımlarla beraber Türkiye ihracatının artması demektir. Türkiye'yle başka ülkeler ve uluslararası örgütler arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmemiz lazım." dedi.

'DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ'

Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'yi dünyada örnek gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'deki yatırımlarımızı biliyorsunuz. Komşu ülkelerden buralara tedavi için gelenler var. Bunu daha bütüncül bir şekilde yapmamız lazım. Çok ciddi gelir elde etmemiz gerekiyor. Bu kadar yatırım yapıyoruz. Diğer taraftan başka seçenekler ortaya çıkıyor. Tüm bunları hangi ülkelerle, hangi özel sektörle ya da devletle iş birliği yapabiliriz? Bunları değerlendiriyoruz. Şimdi ülkelerle sağlık iş birliği anlaşmaları imzalıyoruz. Körfez Bölgesi'ndeki kardeşlerimiz prestij olsun diye hastalarını Avrupa ülkelerine gönderiyor. Çok ciddi paralar veriyor. Oysa bizde hastane, eğitim, tedavi ve kalite çok daha iyi noktada. İstikrar olursa yatırımcılar gelir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'ye 2021-2022 yılları arasında gelen küresel sermaye miktarının 240 milyar dolar olduğunu anlatarak, "İktidara gelmeden önce 23 yılda Türkiye'ye gelen toplam küresel yatırım miktarı sadece 23 milyar dolar. Bu sene Türkiye'ye 10 milyar doların üstünde bir yatırım gelecek. Dolayısıyla bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün Venezuela da istikrarı için seçim öncesi muhalefet ve iktidarla görüşebilen ülkelerden biriyiz, katkı sağlıyoruz. Filipinler'de barış anlaşmasından sonra silah bırakma komisyonun başında bir Türk diplomat var. Venezuela'dan Kolombiya'dan Filipinler'e kadar Türkiye'ye güvenilmesi ne demek? Türkiye adaletli, sözünün eri demektir. Bunun bize çok getirisi var. Halkımızın çıkarı için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın andından Çavuşoğlu, kanaat önderleri ve STK'larla basına kapalı olarak yaptı. Çavuşoğlu daha sonra kent menkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2022-11-25 20:35:22



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