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Bahçesaray'ın yükseklerinde kar kalınlığı 20 santimi buldu

DHA

Bahçesaray'ın yükseklerinde kar kalınlığı 20 santimi buldu


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VANBahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nde, kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışma başlatırken, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20, kırsal Çatbayır Mahallesi'nde 5 santimetreye ulaştı.
Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 895 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi buldu. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor. Kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler, çalışma başlattı. İlçeye bağlı kırsal Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, ekipler de yolun kapanmaması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Bahçesaray Behçet DALMAZ
2022-11-26 09:33:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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