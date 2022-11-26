Bahçesaray'ın yükseklerinde kar kalınlığı 20 santimi buldu

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VANBahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nde, kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışma başlatırken, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20, kırsal Çatbayır Mahallesi'nde 5 santimetreye ulaştı.
Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 895 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi buldu. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor. Kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler, çalışma başlattı. İlçeye bağlı kırsal Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, ekipler de yolun kapanmaması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Bahçesaray Behçet DALMAZ
2022-11-26 09:33:01
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