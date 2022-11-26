Van'da kar yağışı

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Harun AKSU/ BAŞKALE (Van), (DHA)VAN Başkale'de etkili olan ve kalınlığı 5 santimetreyi bulan kar yağışıyla ilçe, kısa sürede beyaza büründü.

Başkale ve çevresinde etkili olan sıcak ve güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun yağışın ardından ilçe merkezi, beyaza bürünürken, kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı ise 20 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü ilçede kar yağışının süreceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2022-11-26 16:03:55



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