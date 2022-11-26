Van'da, arazide 80 kilo 911 gram toz esrar ele geçirildi



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birlikleri ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, 80 kilo 911 gram toz esrar ile 2 bin 980 adet sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince, Başkale ilçesi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan aramada, arazide 80 kilo 911 gram toz esrar ile 2 bin 980 adet sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Behçet DALMAZ

2022-11-26 19:17:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.