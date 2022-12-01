Van'da evlat nöbetindeki anneden kızına: Sen de gel, beni sevindir



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 50'nci haftada da bir araya gelerek yürüdü. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, "Kızım beni duyuyorsan şu ana kadar 39 evladımız, anne- babalarına kavuştu. Sen de gel, beni sevindir. Devlet büyüklerimiz bu konuda büyük mücadele veriyor. Gel, sen de teslim ol" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 50'nci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK aleyhinde slogan attı.

Eyleme katılan 3 çocuk annesi Nazlı Sancar, kızı Şeyma'nın 11 yıl önce terör örgütünce dağa kaçırıldığını söyledi. Yıllardır kızı için mücadele ettiğini belirten Sancar, "HDP ve PKK bizden ne istiyor? HDP, benim kızımı kaçırıp, PKK'ya teslim etti. 11 yıldır Şeyma'nın acısını çekiyorum. Her gün asker ve polislerimiz şehit oluyor. Küçük çocuklardan ne istiyorlar? HDP ve PKK artık bu kirli ellerini bizim üzerimizden çeksin. Çocuklarımız için buradayız. Bize, 'Satılmış anneler' diyorlar. Benim ciğerim nasıl yanıyorsa onların ciğeri de öyle yanar. Para için burada değilim, gönüllü geldim. Bizim çocuklarımızın elinden kalem alıp, silah verdiler. Çocuklarımız bunu hak etmedi. Kızımı gelinliğiyle görmek, kınasını yakmak istiyordum. Bu benim hayalimdi. Bu zalimler bizden ne istiyor? Kızım beni duyuyorsan şu ana kadar 39 evladımız anne ve babalarına kavuştu. Sen de gel, beni sevindir. Devlet büyüklerimiz bu konuda büyük bir mücadele veriyor. Gel, sen de teslim ol" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2022-12-01 13:30:56



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