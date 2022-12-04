Van'da dolu yağdı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'da, dolu yağışı etkili olurken, hazırlıksız yakalananlar binaların saçakları altına girdi.
Van kent merkezinde, aniden başlayan dolu yağışı, park halindeki araçların üzerine beyaz örtüye kapladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar binaların saçakları altına geçip, kendilerini korumaya çalıştı. Dolu yağışı yerini kısa süre sonra güneşli havaya bıraktı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2022-12-04 15:37:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.