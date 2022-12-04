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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da dolu yağdı

DHA

Van'da dolu yağdı


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'da, dolu yağışı etkili olurken, hazırlıksız yakalananlar binaların saçakları altına girdi.  
Van kent merkezinde, aniden başlayan dolu yağışı, park halindeki araçların üzerine beyaz örtüye kapladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar binaların saçakları altına geçip, kendilerini korumaya çalıştı. Dolu yağışı yerini kısa süre sonra güneşli havaya bıraktı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2022-12-04 15:37:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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