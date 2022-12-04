Van'da dolu yağdı

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Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'da, dolu yağışı etkili olurken, hazırlıksız yakalananlar binaların saçakları altına girdi.

Van kent merkezinde, aniden başlayan dolu yağışı, park halindeki araçların üzerine beyaz örtüye kapladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar binaların saçakları altına geçip, kendilerini korumaya çalıştı. Dolu yağışı yerini kısa süre sonra güneşli havaya bıraktı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2022-12-04 15:37:01



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