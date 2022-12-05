Liseli Hilal 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü, ambulans helikopterle sevk edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun AKSU/BAŞKALE,(Van)-(DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde 10'uncu sınıf öğrencisi Hilal Rojda Demir (14), okul koridorunda aniden fenalaşıp yere yığıldı. Kalbi duran ve doktorların 40 dakika masaj yaptığı Hilal Rojda'nın kalp ritmi geri geldi. Öğrenci, daha sonra ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Çaldıran Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hilal Rojda Demir, teneffüste okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Mahallenin sağlık merkezindeki ambulansla, ilçeye kalbi durmuş şekilde götürülen Demir, burada doktorların 40 dakika boyunca yaptığı kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Öğrenci için doktorlar, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter kısa sürede ilçeye geldi. Hava ambulansı, Hilal Rojda'yı alıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2022-12-05 16:39:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.