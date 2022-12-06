Van'da 2 hastanın karnından 25 ve 30 santimlik kitle çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 2 hastanın karnından 25 ve 30 santimlik kitle çıkarıldı

DHA

Van'da 2 hastanın karnından 25 ve 30 santimlik kitle çıkarıldı


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, aynı gün karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle hastaneye giden Yasemin Bitiktaş´ın (21) karnından 25, Asel Azra Sabırlı'nın (19) karnından ise yaklaşık 30 santimlik kitle ameliyatla alındı. Ameliyatları yapan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, kitlelerin birden büyüyebildiğine dikkat çekti.
Van'da yaşayan Yasemin Bitiktaş ile Asel Azra Sabırlı, aynı gün karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut'un muayenesinde her 2 hastanın da karnında kitle tespit edildi, ameliyata alındı. Yasemin Bitiktaş´ın karnında 25, Asel Azra Sabırlı´nın karnından ise 30 santimlik kitle, 1,5 saatlik operasyonlarla alındı.
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Purut, "Hastaların birinin midesinin, diğerinin ise diyaframının üzerine basan kitleleri mevcuttu. Her ikisini de ilerideki doğurganlıklarını koruyacak şekilde çıkardık. Şu anda hastalarımızın her ikisi de daha iyiler" dedi.
'KİTLELER 25 SANTİMETRENİN ÜZERİNDEYDİ'
Bu kitlelerin hızlı büyüyebildiğine dikkat çekip önerilerde bulunan Op. Dr. Purut, "Hastaların gecikmiş olduğunu söylemek her zaman doğru olmuyor. Çünkü hızlı büyüyen kitlelerle karşılaşıyoruz ama önemli olan bunları zamanında tespit edip, başka bir sıkıntıya neden vermeden, bir an önce çıkarabilmek. Kesinlikle eğer bir kadın ağrısı ve ele gelen şişkinliği varsa, çok fazla vakit kaybetmeden hekime başvurmalı. Eğer biraz beklerseniz bu sefer yaptığınız ameliyatın şekli, boyutu da büyümüş oluyor. Her iki kitle de 25 santimetrenin üzerindeydi. Zaten bir hastamızın yumurtalıktan başlayıp diyaframına basacak şekilde büyümüştü. Bu hastalarımız çok genç. Hastalarımızın birini insanlar gebe bile zannetmişler" dedi.
ÇOK ŞAŞIRDI
Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye giden Yasemin Bitiktaş, "Kitle olunca çok şaşırdım. Ameliyat sonrası kitleyi gördüm ve içimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım. Şu anda çok rahatım" dedi.
Ağrısı olmayan fakat karnında şişlik şikayetiyle doktora giden Asel Azra Sabırlı ise "Sadece şişlik vardı, ağrım yoktu. Şu an daha iyiyim. Benden çıkan kitleyi görünce çok korktum. Böyle bir şey beklemiyordum" diye konuştu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, bölgenin sağlık üssü olduklarını söyledi. Van ve çevre illerden ortalama günlük 12 bini aşan hasta muayenesi olduğunu anlatan Sarıkaya, "Günlük ameliyat sayımız ise 200 civarında. Hastanemizin hekimleri, sağlık çalışanları canla başla ve özverili bir şekilde çalışıyorlar. Normalin dışında ameliyatlar da oluyor tabi. Buradan hepsine emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut Hocamız da alanında tek başına olmasına rağmen bölgenin yükünün tamamını taşıyor. Yaptığı başarılı ameliyatlardan ötürü de kendisine teşekkür ediyor, hastalarımızı da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2022-12-06 10:10:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı
YEREL HABERLER 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli ...
Van'da kalbi duran lise öğrencisi doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
YEREL HABERLER Van'da kalbi duran lise öğrencisi doktorların ...
(Görüntülü) LİSELİ HİLAL 40 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) LİSELİ HİLAL 40 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA ...
Liseli Hilal 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü, ambulans helikopterle sevk edildi
YEREL HABERLER Liseli Hilal 40 dakikalık kalp masajıyla hayata ...
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Köprüler Mahallesi'ndeki ADEM'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Köprüler ...
Özalp Kaymakamı Nasır, başarılı sporcuyu kabul etti
YEREL HABERLER Özalp Kaymakamı Nasır, başarılı sporcuyu kabul etti
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli ...
Van'da farklı suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da farklı suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı
Van'da 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele ...
Van'da terör operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli ...
(Görüntülü) VAN&#039;DA DOLU YAĞDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN'DA DOLU YAĞDI
Van'da dolu yağdı
YEREL HABERLER Van'da dolu yağdı
Bedensel engelli genç, tekerlekli sandalyeleri onararak ailesine katkı sunuyor
YEREL HABERLER Bedensel engelli genç, tekerlekli sandalyeleri ...
(Görüntülü) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YARALI KÖPEĞE, 11 YAŞINDAKİ SAMET SAHİP ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YARALI KÖPEĞE, 11 ...
Otomobilin çarptığı yaralı köpeğe, 11 yaşındaki Samet sahip çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaralı köpeğe, 11 yaşındaki Samet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.