Bakanlıktan Van'ın 13 ilçesine 97 bin 500 kitap desteği



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kütüphaneler, Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Van İl Halk Kütüphanesi´ne gönderilen 97 bin 500 kitap, 13 ilçenin halk kütüphanesi yöneticilerine teslim edildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ilçelere bebek ve çocuk kütüphaneleri yapılacağını belirterek, "100 bine yakın bir kitap alımımız daha olacak. Gençlerimizi kitapla buluşturup, Van´ımızı kitabın yeni başkenti yapacağız" dedi.

Kütüphaneler, Yayımlar Genel Müdürlüğü'nden gönderilen kitaplar Van'a ulaştı. İl Halk Kütüphanesi´ne gelen kitaplar, kentin 13 ilçesi için kolilere konularak hazırlandı. Gelen kitapların dağıtımı için de İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda program düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, programa katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ve ilçe halk kütüphane müdürlerine, öğrencileri okumaya teşvik ettikleri için teşekkür edip, kitapları teslim etti.

VAN'DAKİ ORTALAMA KİTAP SAYIMIZ 230 BİN

'Kitabın yeni başkenti Van' sloganıyla kitap okumaya katkı sağladıklarını belirten Vali Balcı, şunları söyledi:

"Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğümüz bütün ilçelerimize, İlçe Halk Kütüphanelerimiz için kitap gönderdi. Yaklaşık 97 bin 500 kitap geldi. Her ilçe kütüphanesine ortalama 6 bin 500 kitap veriyoruz. Zaten bizim ortalama Van'daki kitap sayımız 230 bin civarında. Şu anda yüzde 50 arttırmış oluyoruz. Ayrıca yüzde 50 daha, yani yaklaşık 100 bine yakın bir kitap alımımız daha olacak. Özellikle anaokulu, ilkokul, ortaokul çocukları anlamında böylece kitap sayımızı mevcut ilçe kütüphanelerindeki ve İl Halk Kütüphanesi'ndeki kitap varlığımızı yüzde 100 arttırmış olacağız. Bunu çok önemsiyorum. Nitelikli kültür sahibi olabilmek için nitelikli bilgiye sahip olmak gerekir. Nitelikli bilgi sahibi olmanın en güzel yolu da kitap okumaktır. Kitap okumayı çok önemsiyorum. Her çocuğun yemek yemek gibi, su içmek gibi kitap okumaya özel bir vakit ayırması gerektiğini düşünüyorum. Kitap okumanın bir kültür işi olduğunu boş zaman işi olmadığını, özellikle emek verilmesi gereken, gayret gösterilmesi gereken bir iş olduğunu düşünüyorum."

13 İLÇEMİZDE BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ YAPIYORUZ

Eğitim, bilgi, bilim ve kitap okumaya önem veren bir vali olduğunu söyleyen Balcı, "Bu okuma faaliyetlerini desteklemekten büyük mutluluk duyuyorum. Devletimizin bütün imkanı, kabiliyet ve potansiyelini bu konuda harcamaktan, kullanmaktan da vatandaşlarımız için özellikle de çocuklarımız için, gençlerimiz için kullanmaktan da büyük mutluluk ve bahtiyarlık duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Bu konuda ne yapıyoruz? Önce fiziksel anlamdaki eksikliklerimizi gideriyoruz. Mesela Türkiye'de bir ilk. 13 ilçemizde 'Bebek ve çocuk kütüphanesi' yapıyoruz. Kültür Bakanlığımızla beraber, valilik, belediye el ele verdik, Kütüphaneler, Yayınlar Genel Müdürlüğümüz de var bu işin içerisinde. Böylece okuma kültürünün çocukken kazanılmasına katkı sağlamış olacağız. Bu Türkiye'de de bir ilk. Bu kadına, çocuklara, gençlere, Türkiye'nin geleceğini, hayırlarını gerçekleştirmek isteyen gençlere, çocuklara katkı vermektir, onları önemsemektir. Çünkü okuma alışkanlığını çocukken elde edilmesi lazım. Nitelikli kitaplarla buluşturacağız bu Van´ımızın eğitimine, kültürüne çok büyük anlamlı, önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu.

Vali Balcı, kent genelinde şu ana kadar 250'e yakın okul kütüphanesinin yapıldığını ifade ederek," Bir milyona yakın da kitap temin edeceğiz 2-3 ay içerisinde. Bu da Türkiye'nin en zengin okul kitaplarının, kütüphanelerinin olduğu il haline getiriyoruz Van´ımızı. Çocuklarımızı çok güzel kitaplarla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-12-07 12:33:44



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