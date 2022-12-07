Van'da 52 kilo 782 gram metamfetamin ele geçirildi

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Tuncay AVCI/ GÜRPINAR (Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin operasyonunda, 52 kilo 782 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, ilçenin kırsalında yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, çuvallar içinde 52 kilo 782 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI

2022-12-07 13:35:40



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