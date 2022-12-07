Van merkeze mevsimin ilk karı düştü; öğrenciler kar altında okullarına gitti (2)

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600 PERSONEL VE 300 İŞ MAKİNESİ İLE ÇALIŞMA

Van Büyükşehir Belediyesi'nce kar yağışı sonrası kırsaldaki yolların kapanmaması için yoğun çalışma başlatıldı. 600 personel ve 300 iş makinesi ile kent merkezi ve bağlı ilçelerde sürdürülen tüm mahalle ve mezra yolları açık tutuldu. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca, Köşebaşı, Beşçatak, Gövelek, Arıtoprak ve bağlı mezra grup yolunda da çalışma yapıldı.

Gövelek Mahallesi'nde yaşayan Recep İnceoğlu, yolları açık tutmak için çalışan belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Yollarımız genelde zamanında açılıyor. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için büyük hassasiyet gösteriliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-12-07 14:21:48



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