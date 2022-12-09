Nakşin'in tek isteği protez kol ve bacak



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, dirsek altından kolları ve diz altından bacakları olmadan dünyaya gelen, eğitimine evde devam eden Nakşin Özdemir (13) için protez kol ve bacak sağlanması için valilik izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Özdemir, tek isteğinin okula gidip arkadaşlarıyla oynamak olduğunu söyledi.

Tuşba ilçesinde yaşayan Ayfer-Mustafa Özdemir çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Nakşin, doğuştan dirsek altından kolları ve diz altından bacakları olmadan dünyaya geldi. İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu 7´nci sınıf öğrencisi olan ve her yıl takdir belgesi alan Özdemir, kolları ve bacakları olmadığı için Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği öğretmen Gülperi Eşin ile birlikte eğitimini sürdürüyor. 3 yıldır haftanın 2 günü evlerinde eğitim alan Nakşin Özdemir, hayali olan okuluna gidip, arkadaşları ile oynamak için elektronik protez istiyor.

Babası Mustafa Özdemir ile birlikte valilikten alınan izinle kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan yardım sandığının başında bekleyen Nakşin, hayallerine kavuşmak için hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi. Nakşin, "Öğretmenim eve gelerek bana ders veriyor. Protez için yardım kampanyası başlattık. Gereken para toplanırsa protez takacağım. Okuluma gidip, arkadaşlarımla birlikte oynamak istiyorum. Okuyup, iyi bir meslek sahibi olmak istiyorum. Yazı yazarken çok zorlanıyorum. Devlet yetkililerimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Artık tek başıma yürüyerek okuluma gitme hayli kuruyorum" dedi.

PROTEZ İÇİN 6 MİLYON LİRA GEREKİYOR

Nakşin´in babası Mustafa Özdemir ise "Van Valiliği'nden gerekli izinleri aldık. Oğluma protez takılması için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Şu an için yaklaşık 6 milyon liraya ihtiyaç var. Benim de bu parayı karşılayacak gücüm yok. O parayı toplarsak, protez takacağız. Öğretmeni eve gelerek ders veriyor. Yazı yazarken çok zorlanıyor. Okuluna gidip, arkadaşları ile oynamak istiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-12-09 09:46:31



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