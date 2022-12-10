Van'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Hakan SARI/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kadın hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, VanHakkari yolu Başkale ilçesi Karasu mevkisinde meydana geldi. Van ve Hakkari yönlerine giden 34 ZS 5749 ile 06 YAC 92 plakalı otomobillerin kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kadın hayatını kaybetti, çocukların da bulunduğu 2'si ağır olmak üzere 6 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Hakan SARI
2022-12-10 12:04:55
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