Van'da, 19,5 hapisle aranan hükümlü yakalandı

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş ayrı ayrı toplam 19 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 'Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama', 'Göçmen kaçakçılığı yapma, 'Silahla tehdit gibi' 9 ayrı suçtan aranan ve ayrı ayrı suçlardan kesinleşmiş toplam 19 yıl 6 ay ve 22 gün hapis cezası bulunan H.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) yaptığı çalışma sonucu H.Y.'nin merkez İpekyolu ilçesinde olduğu belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. 9 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alınan H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-12-11 09:51:26
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