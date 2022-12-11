Van'da, 19,5 hapisle aranan hükümlü yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş ayrı ayrı toplam 19 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 'Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama', 'Göçmen kaçakçılığı yapma, 'Silahla tehdit gibi' 9 ayrı suçtan aranan ve ayrı ayrı suçlardan kesinleşmiş toplam 19 yıl 6 ay ve 22 gün hapis cezası bulunan H.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) yaptığı çalışma sonucu H.Y.'nin merkez İpekyolu ilçesinde olduğu belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. 9 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alınan H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-12-11 09:51:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.