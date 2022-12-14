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Yol ortasında kalan asırlık dut ağacını kesmeyip, korumaya aldılar

DHA

Yol ortasında kalan asırlık dut ağacını kesmeyip, korumaya aldılar


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, yol genişletme çalışmalarında ortada kalan asırlık dut ağacı, korumaya alındı. Gövdesi 1,5 metre, yüksekliği 8 metre olan ağacın etrafı, demir korkuluklarla çevrildi.
İpekyolu'na bağlı Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak'ta yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında yol ortasında kalan asırlık dut ağacının kesilmemesi ve korunması için de harekete geçildi. Gövdesi 1,5 metre, yüksekliği 8 metre olan ağacın etrafı, belediye ekiplerince demir korkuluklarla çevrilerek korumaya aldı. Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Leyla Tanrıtanır, her yıl meyve veren asırlık ağacın kesilmemesinin sevindirici olduğunu söyleyerek, "Bizler asırlık ağaçlarımıza sahip çıkmalıyız. Onlar da sonuçta bir canlı. Buna çok hassasiyet gösteriyorum. Bu asırlık ağacı koruma altına alan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın İhsan Emre Aydın'a mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir hassasiyet gösterdiler, çok ilgilendiler. Yolun genişletilmesi yapıldı ama ağaç kesilmedi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-12-14 09:29:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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