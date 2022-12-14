Kargaları bu kez korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştılar



Barış KUL/ ERCİŞ(Van),(DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde özellikle gün batımlarda ortaya çıkan, sesleri ve ekinlere zarar vermeleri nedeniyle Kasımbağı Mahallesi sakinlerine sıkıntı yaşatan kargalar, araç kornalarıyla uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Geçen yıl kagalar için davul ve tef çaldıklarını belirten mahalle halkından Orhan Özcan, "O kadar kalabalık geliyorlar ki gökyüzünü sanki kara bulutlar kaplıyor. Geceleri seslerinden sabahlara kadar yatamıyoruz. Gece kalkıp korna sesleri ile gürültü yapıyoruz. Kısa bir süreliğine dağılıp tekrar geri geliyorlar" dedi.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde, kavak ağaçlarını mesken tutan kargalar mahallede yaşayanlara sıkıntı yaşatıyor. Özellikle gün batımına yakın saatlerde ortaya çıkan yüzlerce karga hem çıkardıkları sesler ile rahatsızlık veriyor hem de ekinlerin zarar görme ihtimali yüzünden mahalle halkını tedirgin ediyor. Gece karga seslerinden uyuyamadıklarını belirten mahalle halkı geçen yıl davul ve tef çalarak kargaları uzaklaştırmaya çalışırken bu yıl ise farklı bir yöntem kullanıyorlar. Mahalleli, akşam saatlerinde araçlarına binip korna sesleri ile kargaları uzaklaştırmaya çalışıyor.

Mahallede hayvancılık yapan Orhan Özcan, "Akşam olunca kargalar, mahallemizin üzerini kara bulut gibi kaplamaya başlıyor. O kadar kalabalık geliyorlar ki gökyüzünü sanki kara bulutlar kaplıyor. Sesleri de bizi çok rahatsız ediyor. Geceleri sabahlara kadar yatamıyoruz, bazen gece kalkıp korna sesleri ile gürültü yapıyoruz. Kısa bir süreliğine dağılıp tekrar geri geliyorlar. Geçtiğimiz yıl mahalledeki gençlerle birlikte elimizde davul ve tef çalarak kargaları kovmaya çalıştık ama çözüm olmadı. Bu defa araçlarımızı yan yana çekip korna çalıp, araçların ışıkları ile kovmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2022-12-14 11:32:13



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