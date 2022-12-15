Evlat nöbetindeki kardeşten ağabeyine: Seni dağlarda kaybetmek istemiyoruz



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 51'inci haftada da bir araya gelip yürüdü. Evlat nöbetine ağabeyi Nurullah Salim için katılan Şahin Salim, "Anne ve baba senin için perişan oldu, seni dağlarda kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 51'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK aleyhinde slogan attı.

'KARDEŞİMİ KANDIRIP DAĞA GÖTÜRDÜLER'

Eyleme 8 yıl önce dağa kaçırılan ağabeyi Nurullah Salim için katılan Şahin Salim, "Dağa kaçırılan ağabeyim için bu mücadeleyi veriyorum. Beni duyuyorsan gel. Devletin şefkatli ellerine teslim ol. Gelirsen, size hiçbir şey yapmayacaklar. Onlar yalan söylüyor, inanma. Anne ve baba senin için perişan oldu, seni dağlarda kaybetmek istemiyoruz. Seni yanlarında görmek istiyorlar. Kardeşlerin de seni özledi. Artık gel evine" diye konuştu.

Eyleme 7 yıl önce Çaldıran ilçesinde kaçırılan kardeşi Fetullah için katılan Nurullah Yıldırım (42) ise sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Ne olursa olsun. Allahın izni ile kardeşimi dağdan getireceğiz. Benim kardeşimi kandırıp, dağa götürdüler. Başka çocukları kandırılıp, artık dağa göndermesinler. Aileler olarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-12-15 13:31:59



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