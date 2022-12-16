Hakan SARI/ GÜRPINAR (VAN), (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde, 2 TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu şoförler yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Van-Gürpınar yolu Güzelsu mevkisinde meydana geldi. 33 AFB 140 plakalı TIR ile 34 FYR 317 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İsimleri öğrenilemeyen 2 şoför, sıkıştıkları TIR'lardan 1 saat süren müdahale ile kurtarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Gürpınar Hakan SARI
2022-12-16 13:09:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.