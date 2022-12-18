Van'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, hakkında kesinleşmiş 28 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulanan hükümlü yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten adam öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmada, hükümlünün saklandığı adres belirlendi. Bunun üzerine İpekyolu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan hükümlü, gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-12-18 16:24:18
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