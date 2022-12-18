Van'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İnternet oylamasıyla seçildiler... Tüm zamanların en güzel 40 kadını

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, hakkında kesinleşmiş 28 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulanan hükümlü yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten adam öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmada, hükümlünün saklandığı adres belirlendi. Bunun üzerine İpekyolu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan hükümlü, gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-12-18 16:24:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.