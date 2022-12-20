Öğrenci servisini devrilmemesi için elleri ile tutup, halatlarla çektiler

Hakan SARI/ VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kırsal mahalleden alınan öğrencilerin okullarına götürüldüğü minibüs, buzlanma nedeniyle kayıp yol kenarında durdu. Öğrenciler araçtan indi, çevredekiler ise devrilmemesi için minibüsü elleriyle tutup, halatlarla çekti.
Olay, Gürpınar ilçesi kırsal Yatağan Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri evlerinden alan Şerif Güncer'in kullandığı 65 ABK 750 plakalı öğrenci servis minibüsü, mahalle yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak yolun kenarında durdu. Bir tarafı yolun asfalt kısmında, diğer tarafı da toprak bölümde kalan minibüsteki öğrenciler, araçtan indirildi. Çevredekiler ve sürücü, toprak alana devrilmemesi için minibüsü elleriyle tutarak, halatlarla çekti. Bölge halkı, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, minibüsü çekip yola çıkardı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI
2022-12-20 13:32:37
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