Down sendromlu Ayşe'nin salıncak hayali gerçek oldu

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da yaşayan down sendromlu Ayşe Akbulut'un (11), evinin bahçesine salıncak hayalini, büyükşehir belediyesi ekipleri gerçekleştirildi.
İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde yaşayan Necmi Akbulut (32), down sendromlu kardeşi Ayşe'nin parka olan düşkünlüğünü belirttiği dilekçeyle büyükşehir belediyesine salıncak talebinde bulundu. Belediye ekipleri, Ayşe'nin yaşadığı evin bahçesinde, yer belirleyip, kaydırak ve salıncaktan oluşan mini çocuk oyun grubunu kurup, park alanı oluşturdu. Ekiplerin çalışmasını merak ve heyecanla takip eden Ayşe, oyun grubunun kurulumun tamamlanmasıyla salıncağa oturup eğlendi. Babası Remzi Akbulut'un (58) salıncakta salladığı Ayşe, çok sevindiğini belirterek ekiplere de teşekkür etti.
Necmi Akbulut, 2011'de dünyaya gelen kardeşinin hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Kardeşim 2 kilometre uzaklıktaki parka tek başına gidiyordu. Biz de merak ediyorduk. Büyükşehir belediyesine başvurduk. Sağ olsunlar, bugün gelip evimizin bahçesine oyun grubunu kurdular. Kardeşim şimdi oldukça mutlu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-12-23 11:40:54
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