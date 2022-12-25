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Afgan göçmenleri rehin alıp, yakınlarından fidye istediler

DHA

Afgan göçmenleri rehin alıp, yakınlarından fidye istediler


Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)İSTANBUL'a gitmek için Van'a kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmeni rehin alıp, ailelerinden fidye isteyen 4 kişi, jandarma tarafından operasyonla yakalandı. 
İstanbul´a gitmek için Van´a kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu göçmenlerin, çeteler tarafından rehin alınarak işkenceye maruz bırakıldığına yönelik alınan ihbar üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 'Suç Araştırma Timleri' (JASAT), ekipleri çalışma başlattı. 5 kişilik Afgan ailenin 4 kişi tarafından rehin alınıp, çektikleri işkence videoları ile yakınlarından fidye istediği belirlendi. JASAT'ın takibi sonucu 4 şüphelinin adresleri tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonla yakalanan şüpheliler tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN
2022-12-25 13:10:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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