Van'da, arazide 47 kilo afyon sakızı ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da, jandarma ve hudut birliklerince, kırsal alanda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 47 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, İran sınır hattına yakın kırsal alanda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kırsal alanda arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramada, arazide 47 kilo afyon sakızı ele geçirilirken, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-12-25 18:04:29



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