Taş ocağından konveyör rulosu ve makine kayışı hırsızlığına 1 tutuklama



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan araçta taş ocağından çalındığı belirlenen çok sayıda konveyör rulosu ve makine kayışları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Gürpınar-Başkale kara yolunda, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada taş ocaklarında kullanılan çok sayıda konveyör rulosu ve endüstriyel makine kayışı olduğu tespit edildi. Araçta bulunan A.H. ve E.K.'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine, bölgede bulunan taş ocaklarında ekipler tarafından kontrol yapıldı. Kontrollerde konveyör rulosu ve endüstriyel makine kayışlarının kış sezonundan dolayı faal olarak çalışmayan bir madencilik ve taş ocağından çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan A.H ve E.K.'nin adreslerinde yapılan aramada ise malzemelerin yanı sıra, 100 bin lira değerinde taş ocağından çalınan konveyör rulosu ile 300 bin lira değerinde endüstriyel makine kayışı ele geçirildi. Malzemeler, madencilik ve taş ocağı sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerden A.H çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.K ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-12-26 15:35:16



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