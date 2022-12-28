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Kar yağmayınca pamuktan kardan adam yaptılar

DHA

Kar yağmayınca pamuktan kardan adam yaptılar


Barış KUL/ VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) giden bir grup öğrenci, bekledikleri kar yağmayınca bahçede pamuktan kardan adam ve binlerce kar topu yaptı. 
Van ve çevresinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle bu yıl beklenen kar henüz yağmadı. Geçen yıl aynı tarihlerde yaklaşık yarım metre karın düştüğü Erciş ilçesinde TEGV'e giden bir grup öğrenci, eğitim parkı bahçesinde etkinlik düzenledi. TEGV'de gönüllü çalışan öğretmen Ayşe Polat'ın da desteğiyle kuraklığa dikkat çekmek için manifaturacılardan pamuklar alındı. Bu pamuklarla kardan adam ve 2 bine yakın kar topu yapıldı. Daha sonra bahçede toplanan öğrenciler, TEGV görevlileri ile kar topu oynayarak eğlendi.
TEGV Erciş birim yöneticisi Ayşenur Polat, bu yıl ilçeye beklenen kar henüz yağmadığı için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Manifaturacıdan aldığımız pamukları kardan adama dönüştürdük. Pamuktan kartoplarımız hazır olunca çocuklarımızla birlikte kardan adamın bulunduğu okul bahçesinde çocuklarla birlikte kar topu oynadık. Çocuklarımızın bu isteğini yerine getirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.
Pamuktan yaptıkları kar topu ile oynayan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2022-12-28 10:33:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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