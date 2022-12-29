Bakan Soylu, Van'da, emniyet ve jandarmaya alınan araçların teslim törenine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu, Van'da, emniyet ve jandarmaya alınan araçların teslim törenine katıldı

DHA

Bakan Soylu, Van'da, emniyet ve jandarmaya alınan araçların teslim törenine katıldı


Behçet DALMAZGülay KUYUCU/VAN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van´da emniyet ve jandarma için alınan araçların teslim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, son 12 yılda birçok alımla, İzmir'den Mersin'e, Adana'dan Van'a kadar hem polis, hem jandarmanın araç ihtiyacını giderdiklerini, teşkilat kapasitesi ve kabiliyetini de iyi noktaya getirdiklerini söyledi.
Van Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı için alınan 136 aracın teslimi ile 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin tanıtım toplantısına katılmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda karşılandıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesindeki törene katıldı. Araç teslim törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe kaymakamları ve vali yardımcıları da katıldı.
TÜRKİYE YÜZYILI
Bakan Süleyman Soylu, emniyet için alınan 106, jandarma için alınan 30 aracın teslim töreninde açıklama yaptı. Soylu, emniyet ve jandarma ile ilgili son 12 yılda yapılan alımlarla polis ve jandarmanın araç ihtiyacını giderdiklerini, teşkilat kapasitesi ve kabiliyetini iyi noktaya getirdiklerini belirterek şöyle konuştu:
"Bu törenleri Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun, kimi zaman polis vakfımızın, kimi zaman hayırseverlerimizin marifetiyle, kimi zaman da farklı hayırseverlerle ortaya koyduğumuz ortak adımlarla hem teşkilatımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hem de milli bütçeden gelenlerle gerek polis teşkilatımızın gerek jandarma teşkilatımızın bu tip ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu son 12 yıl içerisinde, böyle birçok alım yaptık. Çok da mutluyuz. Yani İzmir'den Mersin'e kadar, Adana'dan bugün Van'a kadar hem polis ve jandarmamızın araç ihtiyacını gideriyoruz hem de onların moralleri yükseliyor. Bizim teşkilat kapasitemiz ve kabiliyetimiz de iyi bir noktaya varıyor. Ben Van Valimiz başta olmak üzere, bütün herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Allah razı olsun, sağ olun, var olun, hayırlı olsun. 136 tane araç hem emniyetimizin hem de jandarmamızın kullanımında olacak. Biliyorsunuz, atak helikopterlerimiz var, insansız hava araçlarımız var. Şimdi en son, yine, Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat vermişti. Verdiği talimatla, Skorsky Türkiye'de üretiliyor. İlk üretilen Skorsky´i de jandarmamıza katmış olduk. Şimdi yine jandarma, ardından polis de alacak. Genel maksat helikopteri dediğimiz 'Gökçen´ helikopterine de kavuşacak. Türkiye'de üretiliyor ve bu da bizim için çok kıymetli bir adım. Allah'a şükürler olsun Türkiye, kendi üretebilen, kendi rekabet edebilen ve kendi kapasitesini ve kabiliyetini geliştirebilen bir ülke konumuna hep birlikte geldi. Ama hep birlikte devam edeceğiz. Çünkü Türkiye Yüzyılı, bu ülkeye, bu millete ve etrafımızdaki coğrafyaya bambaşka bir heyecan veriyor. Dün yine Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili nihai çalışmayı milletimize duyurdu. Tek tek bütün meseleler, bütün sorunlar aşılarak, inşallah `Türkiye Yüzyılı'nda koşmaya hazır ve etrafındaki coğrafyaya barışı ve huzuru getirmeye hazır bir Türkiye'yi hep birlikte kucaklayacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-GülayKUYUCU
2022-12-29 16:14:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi
Van'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Van'daki otellerde yılbaşı öncesi İranlı turist hareketliliği başladı
YEREL HABERLER Van'daki otellerde yılbaşı öncesi İranlı turist ...
Özalp'ta Aile Destek Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Özalp'ta Aile Destek Merkezi açıldı
Başkan Ensari, zabıta ekipleriyle marketleri denetledi
YEREL HABERLER Başkan Ensari, zabıta ekipleriyle marketleri ...
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Edremit Belediye Başkanı İsmail Say "Yılın ...
Çatak Belediyesi araç filosunu genişletti
YEREL HABERLER Çatak Belediyesi araç filosunu genişletti
Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı
Van'da arıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Van'da arıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar ...
(Görüntülü) KAR YAĞMAYINCA PAMUKTAN KARDAN ADAM YAPTILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAR YAĞMAYINCA PAMUKTAN KARDAN ADAM ...
Kar yağmayınca pamuktan kardan adam yaptılar
YEREL HABERLER Kar yağmayınca pamuktan kardan adam yaptılar
İpekyolu Kaymakamı Aydın, okullarda oluşturulan kütüphanelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İpekyolu Kaymakamı Aydın, okullarda oluşturulan ...
Van'da "Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı" lansman toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van'da "Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı" lansman ...
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış
YEREL HABERLER Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile ...
Van'da sahte diplomayla işe girdiği belirlenen sözleşmeli personelin hastanedeki görevine son verildi
YEREL HABERLER Van'da sahte diplomayla işe girdiği belirlenen ...
Urartulardan miras "savat" sanatı usta ellerle gelecek nesillere aktarılıyor
YEREL HABERLER Urartulardan miras "savat" sanatı usta ellerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.