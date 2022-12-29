Bakan Soylu, Van'da, emniyet ve jandarmaya alınan araçların teslim törenine katıldı



Behçet DALMAZGülay KUYUCU/VAN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van´da emniyet ve jandarma için alınan araçların teslim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, son 12 yılda birçok alımla, İzmir'den Mersin'e, Adana'dan Van'a kadar hem polis, hem jandarmanın araç ihtiyacını giderdiklerini, teşkilat kapasitesi ve kabiliyetini de iyi noktaya getirdiklerini söyledi.

Van Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı için alınan 136 aracın teslimi ile 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin tanıtım toplantısına katılmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda karşılandıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesindeki törene katıldı. Araç teslim törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe kaymakamları ve vali yardımcıları da katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI

Bakan Süleyman Soylu, emniyet için alınan 106, jandarma için alınan 30 aracın teslim töreninde açıklama yaptı. Soylu, emniyet ve jandarma ile ilgili son 12 yılda yapılan alımlarla polis ve jandarmanın araç ihtiyacını giderdiklerini, teşkilat kapasitesi ve kabiliyetini iyi noktaya getirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu törenleri Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun, kimi zaman polis vakfımızın, kimi zaman hayırseverlerimizin marifetiyle, kimi zaman da farklı hayırseverlerle ortaya koyduğumuz ortak adımlarla hem teşkilatımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hem de milli bütçeden gelenlerle gerek polis teşkilatımızın gerek jandarma teşkilatımızın bu tip ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu son 12 yıl içerisinde, böyle birçok alım yaptık. Çok da mutluyuz. Yani İzmir'den Mersin'e kadar, Adana'dan bugün Van'a kadar hem polis ve jandarmamızın araç ihtiyacını gideriyoruz hem de onların moralleri yükseliyor. Bizim teşkilat kapasitemiz ve kabiliyetimiz de iyi bir noktaya varıyor. Ben Van Valimiz başta olmak üzere, bütün herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Allah razı olsun, sağ olun, var olun, hayırlı olsun. 136 tane araç hem emniyetimizin hem de jandarmamızın kullanımında olacak. Biliyorsunuz, atak helikopterlerimiz var, insansız hava araçlarımız var. Şimdi en son, yine, Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat vermişti. Verdiği talimatla, Skorsky Türkiye'de üretiliyor. İlk üretilen Skorsky´i de jandarmamıza katmış olduk. Şimdi yine jandarma, ardından polis de alacak. Genel maksat helikopteri dediğimiz 'Gökçen´ helikopterine de kavuşacak. Türkiye'de üretiliyor ve bu da bizim için çok kıymetli bir adım. Allah'a şükürler olsun Türkiye, kendi üretebilen, kendi rekabet edebilen ve kendi kapasitesini ve kabiliyetini geliştirebilen bir ülke konumuna hep birlikte geldi. Ama hep birlikte devam edeceğiz. Çünkü Türkiye Yüzyılı, bu ülkeye, bu millete ve etrafımızdaki coğrafyaya bambaşka bir heyecan veriyor. Dün yine Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili nihai çalışmayı milletimize duyurdu. Tek tek bütün meseleler, bütün sorunlar aşılarak, inşallah `Türkiye Yüzyılı'nda koşmaya hazır ve etrafındaki coğrafyaya barışı ve huzuru getirmeye hazır bir Türkiye'yi hep birlikte kucaklayacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-GülayKUYUCU

2022-12-29 16:14:32



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