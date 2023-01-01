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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İranlı turistler yeni yılı Van'da karşıladı

DHA

İranlı turistler yeni yılı Van'da karşıladı


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)İRANLI turistler, yeni yıl dolayısıyla geldikleri Van'da eğlence mekanlarını doldurdu. Müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen İranlılar, 'mutlu yıllar' diyerek yeni yılı karşıladı.
Van'da yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. 2023'e eğlenerek girmek isteyenler mekanları doldurdu. Eğlence mekanları dolup taştı. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, yılbaşı programı için de yine kenti tercih etti. İran sınırındaki Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son bir hafta içinde 20 bine yakın İranlı yurda giriş yaptı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, otellerdeki doluluk oranlarını yüzde 100'e ulaştırdı. Van'daki eğlence mekanlarında ve otellerde düzenlenen yılbaşı programlarına katılan İranlılar, 2023'e gönüllerince eğlenerek girdi. Konakladıkları otel ve kentteki eğlence mekanlarında düzenlenen eğlence programına katılan İranlı turistler, kendi müzikleriyle yeni yıla girdi. İranlılar, yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu. Noel Baba kıyafeti giyen otel çalışanları ile eğelenen turistler, 'mutlu yıllar' diyerek herkesin yeni yılını kutladı.
Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel, yeni yıl için kente gelen İranlı turisler otelleri doldurduğunu söyledi. Yüksel, "2023 yılına girerken İranlı turistler yine Van'ı tercih ettiler. Otellerimizin doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. Biz İranlı turistleri artık turist olarak saymıyoruz. Onlar bizden birileri. Buraya gelip alışveriş yaptılar, yeni yıla da eğlenerek girdiler" dedi.
Kentte yeni yıl kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-01-01 01:25:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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