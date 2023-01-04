Van'da, arazi arama- tarama faaliyetinde 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale içesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerince yapılan arazi aramatarama faaliyetinde 216 kilogram uyuşturucu ile 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisini alan İl Jandarma ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda arazi aramatarama faaliyeti yapıldı. Aramada, 212 kilogram toz esrar, 2 kilo afyon sakızı, 2 kilo metamfetamin ile 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili İ.D. yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-01-04 19:09:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.