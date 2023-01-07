Van'da 2 kazada 13 kişi yaralandı

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Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)VAN'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Özalp ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma beraberinde kazaları da getirdi. Mollahasan Mahallesi yolunda plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

İlçenin Sağmalı köyü yakınlarında ise sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi. Bu kazada da 5 kişi yaralandı.

Toplam 13 yaralı, ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2023-01-07 14:17:42



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