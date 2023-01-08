Van'da kar yağışı; yükseklerde kar kalınlığı 20 santimetre (2)

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28 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

Van'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kent genelinde 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Kente bağlı 13 ilçede 300 iş makinesi ve 600 personelle çalışmalar yürütülürken, kent merkezinde de 25 ana arter ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-01-08 12:05:20



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