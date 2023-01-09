Van'da kar yağışı; 3 ilçede taşıma kapsamındaki okullar tatil (2)

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56 YERLEŞİM BİRİMİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Van'da kar yağışı nedeniyle kent genelinde 56 yerleşim birimi yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi, kapanan 34 mahalle ile 22 mezra yolunun açılması için 300 iş makinesi ve 600 personel ile çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezindeki cadde ve sokakların kapanmaması için de sürekli karları temizliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-01-09 08:56:35



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